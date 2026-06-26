67 acidentes e 20 detenções numa semana

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informa que, entre 19 e 25 de Junho de 2026, foram registados 67 acidentes de viação na Região Autónoma da Madeira, dos quais resultaram 15 feridos ligeiros e 2 feridos graves, sem vítimas mortais.

O concelho do Funchal concentrou o maior número de ocorrências, com 20 acidentes, seguido de Santa Cruz (15), Machico (9), Câmara de Lobos (6), São Vicente e Ponta do Sol (4 cada), Porto Moniz (3), Ribeira Brava e Calheta (2 cada), além de Santana e Porto Santo (1 cada).

Quanto à tipologia dos acidentes, a PSP registou 50 colisões, 13 despistes, 2 atropelamentos e 2 ocorrências classificadas noutras tipologias.

No mesmo período, no âmbito da pra actividade policial e fiscalização rodoviária, foram detidas 20 pessoas por crimes rodoviários. Das detenções, 13 ocorreram por condução sob o efeito de álcool, 6 por condução sem habilitação legal e 1 por desobediência, após recusa em efectuar os testes estabelecidos para detecção de substâncias psicotrópicas.

A PSP da Madeira sublinha que continuará a desenvolver acções de fiscalização e prevenção rodoviária, com o objectivo de reforçar a segurança nas estradas da Região.