Deitaram fogo a Plátano na Rua do Favila

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados esta madrugada para apagar um fogo numa árvore de grande porte na Rua do Favila, rua hoje pedonal e que liga a Avenida do Infante e a Rua Carvalho Araújo.

O alerta foi dado pela 01h45, dando conta que uma árvore tinha fogo no seu interior, num cenário que dada a hora e o contexto aparenta ser fogo posto.

O fogo no plátano, que habitualmente têm uma parte oca no tronco, foi controlado por cinco bombeiros e com um veículo pesado de apoio.