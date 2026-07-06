Incêndio em papeleira na Rua da Carreira mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados esta madrugada para um incêndio numa papeleira (caixotes de lixo verdes), que deflagrou na Rua da Carreira, muito perto do quartel.

O alerta foi dado perto das 2h30, tendo sido mobilizados um veículo pesado e seis bombeiros dada a proximidade do fogo a casas e espaços comerciais. A situação foi rapidamente resolvida.