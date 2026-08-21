Dezenas de mortos em acidente com barco que virou num rio na Nigéria

Um barco virou hoje num rio no estado de Sokoto, no noroeste da Nigéria, fazendo pelo menos 47 mortos, disseram as autoridades e habitantes locais.

O barco transportava trabalhadores de explorações agrícolas da cidade de Gorau, na área do governo local de Goronyo, disseram as autoridades.

Abdulkadir Yusuf, responsável estadual de Sokoto da Autoridade Nacional de Vias Navegáveis Interiores, disse que o número de mortos era de 47 pessoas "até à data".

Uma das vítimas era a neta de 13 anos de Samaila Garba, residente na região que disse ter contado pelo menos 42 corpos de vítimas, na maioria mulheres e crianças.

"Sabe, durante a estação das chuvas, a maioria das mulheres e crianças vai para a quinta trabalhar", afirmou à Associated Press (AP).

Os acidentes náuticos fatais são comuns na Nigéria, especialmente durante a estação das chuvas. A falta de fiscalização das normas de segurança permite que barcos com deficiências operem no país.

Em janeiro, pelo menos 25 pessoas morreram no estado de Yobe num acidente semelhante.