Sinalização rodoviária no Porto Santo perde visibilidade devido às obras

As obras que decorrem em várias estradas e ruas do Porto Santo estão a motivar críticas devido ao estado da sinalização rodoviária em diversos pontos da ilha.

O DIÁRIO constatou que, em várias vias, nomeadamente na Estrada Regional 120 e em algumas ruas da cidade, a sinalização horizontal apresenta pouca visibilidade, situação que tem gerado comentários menos positivos por parte da população e dos visitantes.

Entre os problemas identificados encontram-se linhas contínuas e descontínuas bastante desgastadas, marcações amarelas pouco percetíveis e passadeiras cuja pintura se encontra esbatida, dificultando a sua identificação por automobilistas e peões.

As situações verificadas podem comprometer as condições de circulação e a segurança rodoviária, sobretudo em zonas com maior fluxo de trânsito.

Embora reconheçam a importância das intervenções em curso e a necessidade de realizar obras de requalificação, várias pessoas ouvidas pelo DIÁRIO consideram que é necessário resolver, com maior brevidade, os problemas relacionados com a sinalização, de forma a garantir melhores condições de segurança para quem circula nas estradas e ruas da ilha.