Motociclista transportado ao hospital após despiste na Rua 5 de Outubro

Um homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça na sequência de um despiste de mota registado na Rua 5 de Outubro, no Funchal.

A ocorrência mobilizou uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestou os primeiros socorros à vítima no local antes de assegurar o transporte para a unidade hospitalar.

Para já, não foi possível apurar a idade do motociclista nem a gravidade dos ferimentos sofridos na sequência do acidente.