Seguro envia condolências ao Presidente do Zimbabué pelas dezenas de mortes em naufrágio

O Presidente da República, António José Seguro, enviou hoje uma mensagem de condolências ao homólogo do Zimbabué pela morte de dezenas de pessoas no naufrágio de um barco de passageiros no lago Kariba.

De acordo com o mais recente balanço das autoridades do Zimbabué, o naufrágio deste barco, que aconteceu na terça-feira, matou 94 pessoas.

"O Presidente António José Seguro enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo zimbabueano, Emmerson Mnangagwa, na sequência do naufrágio de um barco de passageiros que, no lago Kariba, no Zimbabué, vitimou várias dezenas de pessoas", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República.

O chefe de Estado expressou, em nome pessoal e no do povo português, "sentidas condolências às famílias das vítimas".

Além dos corpos recuperados, sete dezenas de pessoas foram resgatadas nas primeiras horas após o naufrágio do 'ferry' da Agência de Desenvolvimento de Infraestruturas Rurais de Kariba, informaram as autoridades locais da proteção civil.

O ministro do Governo Local, Daniel Garwe, declarou no local que o Presidente, Emmerson Mnangagwa, ordenou a substituição do 'ferry' e a reparação urgente da estrada que liga Kariba a Chalala -- a rota por onde se encontrava a embarcação afundada.

A embarcação estava em operação há 41 anos, segundo os meios de comunicação locais. De acordo com as autoridades, tinha capacidade para apenas 90 passageiros.

Um dos sobreviventes disse à agência de notícias France-Presse (AFP) que os passageiros expressaram preocupações ao capitão sobre o mar agitado e a evidente sobrecarga da embarcação, mas foram ignorados.