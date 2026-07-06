Cortejo fúnebre com restos mortais de Ali Khamenei desfila pelas ruas de Teerão
O Irão deu hoje início a uma procissão pela sua capital, Teerão, integrada nas cerimónias fúnebres do falecido líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, que será sepultado na próxima quinta-feira em Mashhad, a sua terra-natal.
O caixão de Khamenei, coberto com a bandeira nacional, e os dos seus familiares mortos a 28 de fevereiro num ataque aéreo no início da guerra lançada por Israel e pelos Estados Unidos, foram colocados no topo de um camião, cujas latarais foram decoradas de forma a se assemelharem à grade ornamental que rodeia o santuário de um imã.
Os caixões serão transportados pelas ruas de Teerão a caminho do Aeroporto Internacional de Mehrabad, num percurso de 12 horas, afirmou o general da Guarda da Revolução Islâmica, Hasan Hasanzsdeh, que supervisiona o cortejo.
A teocracia iraniana espera que grandes multidões participem na cerimónia por toda a cidade, em demonstração do apoio popular ao Governo. Milhares de pessoas reuniam-se esta manhã nas praças de Teerão, agitando bandeiras e faixas em honra de Khamenei.
As autoridades encerraram ruas, o espaço aéreo e a vida quotidiana durante o período de luto, que começou no passado sábado e terminará na quinta-feira, quando Khamenei, de 86 anos, for sepultado no santuário do Imã Reza, em Mashhad, a sua cidade natal.
Entretanto, os Estados Unidos continuam a avançar com as negociações com o Irão, com o objetivo de reabrir totalmente o Estreito de Ormuz, reverter o programa nuclear iraniano e pôr um fim definitivo à guerra. As negociações parecem estar suspensas até depois do enterro.
À medida que as cerimónias fúnebres decorrem, têm-se multiplicado ameaças por parte dos participantes de vingar a morte de Khamenei, com cartazes com apelo ao assassinato tanto do Presidente dos EUA, Donald Trump, como do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Estes cartazes voltaram hoje a exibidos ao longo do percurso do cortejo fúnebre.