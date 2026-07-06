Cortejo fúnebre com restos mortais de Ali Khamenei desfila pelas ruas de Teerão

O Irão deu hoje início a uma procissão pela sua capital, Teerão, integrada nas cerimónias fúnebres do falecido líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, que será sepultado na próxima quinta-feira em Mashhad, a sua terra-natal.

O caixão de Khamenei, coberto com a bandeira nacional, e os dos seus familiares mortos a 28 de fevereiro num ataque aéreo no início da guerra lançada por Israel e pelos Estados Unidos, foram colocados no topo de um camião, cujas latarais foram decoradas de forma a se assemelharem à grade ornamental que rodeia o santuário de um imã.

Millions of people have attended funeral prayers in Tehran for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei who was killed in a joint US-Israeli strike on February 28.



Aerial video reveals the scale of the crowd. pic.twitter.com/afnnxSaKTU — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 5, 2026

Os caixões serão transportados pelas ruas de Teerão a caminho do Aeroporto Internacional de Mehrabad, num percurso de 12 horas, afirmou o general da Guarda da Revolução Islâmica, Hasan Hasanzsdeh, que supervisiona o cortejo.

A teocracia iraniana espera que grandes multidões participem na cerimónia por toda a cidade, em demonstração do apoio popular ao Governo. Milhares de pessoas reuniam-se esta manhã nas praças de Teerão, agitando bandeiras e faixas em honra de Khamenei.

Donald Trump: "Thought the people hate him [Sayyid Ali Khamenei]."



Mr Trump, by killing the Supreme Leader of Iran, you did not erase his legacy, you cemented it. He is not merely the leader of the people of Iran. He is not only the spiritual leader of millions of Shi'a Muslims.… pic.twitter.com/mpVKglDr1x — Hassan al-Qadri (@Hassan_alQadri) July 5, 2026

As autoridades encerraram ruas, o espaço aéreo e a vida quotidiana durante o período de luto, que começou no passado sábado e terminará na quinta-feira, quando Khamenei, de 86 anos, for sepultado no santuário do Imã Reza, em Mashhad, a sua cidade natal.

Entretanto, os Estados Unidos continuam a avançar com as negociações com o Irão, com o objetivo de reabrir totalmente o Estreito de Ormuz, reverter o programa nuclear iraniano e pôr um fim definitivo à guerra. As negociações parecem estar suspensas até depois do enterro.

À medida que as cerimónias fúnebres decorrem, têm-se multiplicado ameaças por parte dos participantes de vingar a morte de Khamenei, com cartazes com apelo ao assassinato tanto do Presidente dos EUA, Donald Trump, como do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Estes cartazes voltaram hoje a exibidos ao longo do percurso do cortejo fúnebre.