Madeira Andebol SAD na 3.ª eliminatória da EHF European Cup

A equipa feminina do Madeira Andebol SAD vai entrar em 2026/2027 a disputar a 3.ª eliminatória da EHF European Cup, cujo sorteio está marcado para o dia 13 de Outubro. A primeira mão será realizada a 7 ou 8 de Novembro. Uma semana mais tarde, haverá lugar à disputa do segundo jogo.

Além das madeirenses, estão igualmente apuradas para esta ronda, o MŠK IUVENTA Michalovce, Haukar, Armada Praxis Yalikavak SK, O.F.N. Ionias, Westfriesland SEW, WHC Cair Skopje, Handball Erice SSD ARL, ŽRK Mlinotest Ajdovščina e MADx WAT Atzgersdorf, emblemas a que juntarão os vencedores da 2.ª eliminatória, totalizado 32 equipas que irão a sorteio.

Relembre-se que apesar de ter conquistado direito desportivo para participar EHF na European League, as madeirenses por razões de ordem financeira, mas também o facto de não conseguirem corresponder às exigências do caderno de encargos da EHF, fez com que o projecto da Região optasse pela participação na European Cup.