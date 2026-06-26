3.ª edição do Seminário Funchal Educação realiza-se a 12 de Setembro

A Associação Nacional de Professores – Secção da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, promove, a 12 de Setembro, a III Edição do Seminário Funchal Educação, subordinada ao tema 'A Escola que estamos a construir'.

O evento decorrerá durante a manhã no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia e reunirá três oradores de reconhecimento nacional e internacional para uma reflexão sobre os desafios da educação contemporânea.

Luís Alves, presidente da ANP Madeira e membro da comissão organizadora, refere que o seminário “pretende proporcionar um espaço de reflexão e debate sobre os desafios e as oportunidades da escola contemporânea, contribuindo para a construção de uma educação mais inclusiva, inovadora, participativa e orientada para o desenvolvimento integral dos alunos”. Acrescenta ainda que os oradores convidados “enquadram-se plenamente no tema desta edição”.

O responsável sublinha que a divulgação do evento começou há cerca de uma semana e que já estão inscritos mais de 120 educadores e professores, acrescentando que, face ao interesse demonstrado, tudo indica que o seminário voltará a esgotar. As inscrições decorrem até 10 de setembro, embora as vagas sejam limitadas.

O primeiro convidado será o professor José Pacheco, pedagogo e educador, mestre em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, fundador da Escola da Ponte e referência internacional na inovação educativa. Atualmente acompanha diversos projetos educativos no Brasil, onde vive, e apresentará a comunicação “Novas Construções Sociais de Aprendizagem e Educação”. Recentemente participou no Education Summit, um dos maiores eventos nacionais dedicados à educação.

Na sua intervenção, defenderá que os projectos humanos contemporâneos já não se coadunam com muitas das práticas escolares existentes, exigindo um novo sistema ético e uma matriz axiológica assente no saber cuidar e no saber conviver. Defende ainda a necessidade de abandonar estereótipos e preconceitos, transformando uma escola obsoleta numa escola que ofereça oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para todos e para cada um.

A segunda convidada será Celina Lajoso, mestre em Ciências da Educação, com especialização em Informática Educacional pela Universidade Católica Portuguesa. Exerce funções em mobilidade técnico-pedagógica na Direção Regional de Educação da Região Autónoma da Madeira, integrando a equipa dos Manuais Digitais da Direção de Serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem. Desde 2022 é embaixadora eTwinning para a Região Autónoma da Madeira, colaborando com a National Support Organisation eTwinning, integrada no EduQA, I. P. – Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação.

Com mais de duas décadas de experiência no sistema educativo português, tem desenvolvido um percurso profissional centrado na integração pedagógica das tecnologias digitais, na inovação educativa e na formação contínua de docentes. Nos últimos anos dinamizou dezenas de ações de formação nas áreas dos ambientes inovadores de aprendizagem, portefólios digitais, metodologias ativas e colaborativas, utilização pedagógica de ferramentas digitais e inteligência artificial generativa. No seminário apresentará a comunicação “A Escola que queremos construir não cabe num prompt”.

O terceiro convidado será o professor Adelino Calado, que regressa à Madeira para participar no evento. Atualmente desempenha funções como consultor educacional no Instituto de Apoio à Criança e apresentará o tema “A Escola – Presente e Futuro”. Na sua intervenção, defenderá uma escola que valorize as diferenças individuais dos alunos, impedindo que estas se transformem em desigualdades, reforçando uma visão de escola mais inclusiva, emocionalmente inteligente e centrada no desenvolvimento integral dos estudantes, para além dos resultados académicos.

As inscrições encontram-se praticamente esgotadas, prevendo-se mais uma edição de casa cheia. O seminário voltará a reunir educadores e professores de toda a Região para ouvir especialistas de referência e refletir sobre os desafios e as oportunidades que moldam a escola do presente e do futuro.