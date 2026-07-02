Sub-13 do F.C. Andorinha representam a Madeira no Aveiro Cup 2026

A equipa de Sub-13 do F.C. Andorinha já está em solo continental para participar no Aveiro Cup 2026, um dos torneios de futebol jovem mais prestigiados de Portugal. A competição decorre até 5 de Julho, prometendo ser uma montra de talento e uma experiência competitiva marcante para os jovens atletas madeirenses.

A comitiva do clube de Santo António é liderada pelos treinadores Vítor Gonçalves e Vítor Correia, responsáveis por orientar a equipa neste desafio. A comitiva conta ainda com o apoio de um grupo de pais que viajou propositadamente com a equipa para garantir um forte apoio nas bancadas.

Segundo a coordenação do F.C. Andorinha, o foco desta participação vai muito além do panorama puramente desportivo:

"A missão não é secreta, mas é muito especial: competir, aprender, divertir-se e superar desafios. Acima de tudo, representar com orgulho o Clube Andorinha e a Madeira, dando sempre o melhor dentro e fora de campo."

A instituição reforça que o principal objectivo é fazer com que os jovens "vivam esta experiência intensamente, joguem com alegria, garra madeirense e espírito de equipa", independentemente dos resultados que venham a ditar o marcador, regressando a casa com "novas amizades e memórias inesquecíveis".

Nas bancadas, a claque de pais promete ser o "décimo segundo jogador", garantindo um apoio ruidoso e incondicional a uma geração de atletas que o clube já aponta como um exemplo de dedicação, companheirismo e paixão pelo futebol.