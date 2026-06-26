Interna do SESARAM nomeada na European Hernia Society
A interna de Formação Especializada em Cirurgia Geral do Serviço de Saúde .da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM), Fernanda Castro, foi recentemente escolhida para integrar o comité do Young Surgeons Wing da European Hernia Society (EHS), uma das mais prestigiadas sociedades científicas internacionais na área da cirurgia da parede abdominal.
O anúncio oficial da nomeação foi feito durante o 48th Annual International Congress of the European Hernia Society 2026, realizado na Alfândega do Porto. O congresso assinalou um momento histórico, por ser a primeira vez que Portugal acolheu o maior evento mundial dedicado à cirurgia da hérnia e da parede abdominal.
O SESARAM sublinha, em comunicado,que, pela primeira vez na história da EHS, um interno de Formação Especializada de Portugal integra um dos seus comités consultivos. Esta nomeação representa "um claro reconhecimento internacional do percurso académico, científico e clínico da médica, evidenciando, simultaneamente, a crescente projecção do SESARAM nos principais fóruns científicos internacionais."
A distinção reforça, assim, a relevância da instituição na formação de profissionais altamente qualificados.