Rali da Calheta arranca a 3 e 4 de Julho com foco na segurança e espectáculo

O XXII Rali da Calheta foi apresentado esta tarde no salão nobre dos Paços do Concelho da Calheta, numa sessão que reuniu responsáveis autárquicos, organização e parceiros da prova, que se realiza nos dias 3 e 4 de Julho e volta a encerrar as festas do concelho.

A sessão contou com a presença da presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, do vice-presidente da autarquia, Norberto Sardinha, do presidente do Club Sports Madeira, José Paulo Fontes, entidade organizadora da prova, bem como do diretor de prova, entre outros responsáveis envolvidos na sua realização.

Durante a apresentação foram abordados os principais aspectos da organização, logística, programa competitivo e condições de segurança da edição deste ano, que volta a mobilizar equipas técnicas e várias entidades no terreno.

Citado em nota de imprensa, José Paulo Fontes destacou as características competitivas do rali, este ano com um percurso mais compacto, sublinhando que cerca de 32% da extensão corresponde às nove provas especiais de classificação. Referiu ainda que a prova promete “um excelente espectáculo”, com início na noite de sexta-feira na vila da Calheta e continuação ao longo de sábado, com quatro troços cronometrados disputados por duas vezes.

O director de prova, Filipe Sousa, salientou o “grande dispositivo de segurança necessário à sua efectivação”, bem como o envolvimento de várias entidades, desde a Protecção Civil às forças de segurança, na aplicação das regras no terreno.

Por sua vez, Doroteia Leça destacou a importância do evento como uma das principais formas de encerramento das festas do concelho, sublinhando o esforço organizativo e logístico associado à prova e a sua relevância na promoção do território e na dinamização económica local. A autarca reforçou ainda que “a segurança passa por cada um dos espectadores e no ato de civismo e responsabilidade individual”, destacando também a forte lista de inscritos e as condições reunidas para mais uma edição competitiva e participada.