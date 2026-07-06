Vagas intermédias e apoio ao domicílio para responder às altas problemáticas

As vagas intermédias serão uma das respostas às altas problemáticas, serão organizadas primeiro 20 nesta fase num edifício já existente, uma resposta que está a ser tratada com urgência, sendo que oito delas poderão ser encontradas já no decorrer da próxima semana, as restantes dentro de três a quatro semanas, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude prefere não se comprometer com datas, revelando que há um empenho para que sejam o mais rápido possível. Estas primeiras são num edifício que sofrerá pequenas adaptações para receber os doentes que estão presentemente a ocupar camas no Hospital Dr. Nélio Mendonça sem necessidade de tratamento médico, a governante não revela qual é o prédio nem qual a instituição que ficará com essa gestão. A par disto, diariamente está a ser trabalhado com a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil respostas ao domicílio, no sentido de libertar camas para internar as 53 pessoas que esta manhã aguardavam por vaga no Serviço de Urgência e estão a ser preparadas alterações ao Estatuto do Cuidador Informal. Paula Margarido não coloca de parte a possibilidade de no futuro as famílias poderem receber para ficar em casa com os seus familiares idosos que necessitem de cuidados. Mas não é para já. O estatuto do Cuidador Informal também será melhorado.

A vaga intermédia foi criada na lei e a portaria 157/2026 de 1 de Abril será reformulada, em princípio será publicada ainda esta semana, para que nas estruturas residenciais para pessoas idosas e em outros edifícios adaptados poderem a ser incluídas temporariamente pessoas que estão com alta clínica e que não têm alta social, ou seja, que não necessitam de cuidados médicos de um hospital, mas cujas famílias não têm respostas para os acolher em casa.

Enquanto não recebe o valor do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, o Governo vai avançar com o financiamento destas respostas até ao final do ano. “Mas esta problemática das altas clínicas não é somente com uma resposta de vaga intermédia em lar, é efectivamente com o fortalecimento das respostas no domicílio”, sublinha a secretária. “O Social, a Saúde, o Governo Regional está aqui de braços dados para fazer face a uma resposta que já vem, que já se exige de algum tempo mas que conheceu agora um número astronomicamente superior. E nós temos que perceber todos que, efectivamente, isto das altas clínicas não se resolve, como eu já disse apenas com as vagas em lares”, reforçou esta tarde Paula Margarido, recordando os programas disponíveis para ajudar a cuidar em casa.

“Portanto, é dinheiro. E temos que pensar, seriamente, se de facto esta verba que aqui é canalizada para as instituições, se de facto não é também um modo de utilizar para apoio no domicílio. Mas isso é uma matéria que depois temos que acomodar mais tarde porque isso exige também outros pareceres”, referiu.

Em termos de respostas, Paula Margarido disse que o Governo tem três edifícios em estudo.

“Vamos continuar à procura daqueles que efectivamente exijam menos adaptações para a resposta que se pretende, portanto o Inatel é uma resposta, a escola da Ponta do Parco também é uma resposta e depois temos uma terceira que é uma instituição, que é uma IPSS e que também tem um espaço que nós tentaríamos reconverter com maior brevidade para fazer face à necessidade destas vagas intermédias”. Estão previstas ao todo 55 vagas intermédias.

Paula Margarido referiu ainda que está prevista a reprogramação do Madeira 2030 para acomodar um financiamento para as respostas no domicílio, para que as instituições possam concorrer.

“Se pensarmos só em lares, então não conseguiremos, nem aqui nem em lado nenhum do mundo fazer face à situação das altas clínicas”, confessou, reforçando a necessidade de um melhor apoio para que as famílias possam ficar com os seus idosos e num comunicação mais célere para acelerar os processos.