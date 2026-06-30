Ordem dos Arquitectos na Madeira lança 2.ª edição da revista 'Intersecções'

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos (SRMAD)comemora no dia 3 de Julho o Dia Nacional do Arquitecto e, para assinalar a efeméride, vai lançar a segunda edição da revista 'Intersecções', que versará sobre os desafios da profissão.

Assim, a 'Intersecções' olhará para os desafios da profissão, " na vertente política, no trabalho de investigação, na prática profissional, na assessoria jurídica, nas causas da disciplina, abrangendo a premiação, a exposição, a crítica, a história de vida, em territórios únicos e arquiteturas cruas", explica a SRMAD num comunicado.

A cerimónia terá lugar na sede da SRMAD, pelas 17h30 do dia 3 de Julho com a presença da Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, cuja entrevista na Revista relata a sua visão sobre 'O Arquitecto na Região'.