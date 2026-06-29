Câmara Municipal do Funchal encerra 5.ª edição do '+ Comércio Local' com entrega dos prémios do 3.º sorteio

A Câmara Municipal do Funchal assinalou, hoje, 29 de Junho, na Sala da Assembleia Municipal e com a presença do vereador Paulo Lobo, o encerramento da 5.ª edição da iniciativa '+ Comércio Local', com a cerimónia de entrega dos prémios referentes ao 3.º e último sorteio da campanha, que voltou a afirmar-se como um importante instrumento de dinamização da economia de proximidade no concelho.

Promovida pelo Município do Funchal, em parceria com a ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal, a iniciativa distinguiu-se este ano pela sua transição para um modelo totalmente digital, através da aplicação Funchal Munícipe e da plataforma do Cartão do Munícipe do Funchal, reforçando a modernização dos serviços municipais e facilitando a participação dos cidadãos.

Ao longo desta edição, aderiram 208 estabelecimentos comerciais, distribuídos por todas as freguesias do concelho, demonstrando a forte mobilização do tecido empresarial local em torno desta campanha de incentivo ao consumo no comércio tradicional do Funchal.

Até ao encerramento da iniciativa, foram registados 2.280 cupões, correspondentes a 1.012 facturas submetidas, tendo sido gerado um volume de vendas superior a 75.812 euros, números que evidenciam o impacto positivo e concreto da campanha no apoio à actividade económica local.

No total, a 5.ª edição do '+ Comércio Local' atribuiu 60 prémios no valor de 250 euros cada, perfazendo um montante global de 15.000 euros, a ser utilizado exclusivamente nos estabelecimentos aderentes até ao próximo dia 31 de Julho de 2026.

Neste último sorteio foram contemplados 23 vencedores, correspondendo a um valor global de 5.750 euros. Este resultado decorre da atribuição dos 20 prémios previstos nas normas de participação, acrescidos de três prémios adicionais, sorteados nesta fase final para substituir cupões anteriormente considerados não elegíveis.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal do Funchal reforça o seu compromisso com a valorização do comércio local, promovendo medidas que conjugam inovação digital, proximidade e estímulo à economia do concelho, contribuindo para a competitividade e sustentabilidade do tecido empresarial funchalense.