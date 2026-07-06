ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta Quinteto de Sopros 'Atlântida' no REID´s

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta o Quinteto de Sopros 'Atlântida', no REID´s Palace A Belmond Hotel, amanhã, terça-feira, pelas 21h30.

De acordo com o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, neste espectáculo apresentará um programa composto por quatro obras de grande relevância no repertório para quinteto de sopros, reflectindo diferentes épocas e estilos musicais.

O concerto inicia-se com a Abertura de A Flauta Mágica, do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, um dos maiores nomes da música erudita e uma figura incontornável da história da música clássica.

Segue-se a Petite Suite, do compositor e pianista francês Claude Debussy, numa versão com arranjo de Gordon Davies. Considerado um dos compositores mais inovadores da sua época, Debussy foi um dos principais impulsionadores de uma linguagem musical inspirada nos ideais do impressionismo, revolucionando a música do início do século XX.

O programa prossegue com Early Hungarian Dances, do compositor húngaro Ferenc Farkas, cuja longa carreira atravessou alguns dos períodos mais marcantes da história europeia, incluindo duas guerras mundiais, duas revoluções, o fascismo, o comunismo e, por fim, o renascimento de uma Hungria livre e soberana. Autor de cerca de 800 obras, Farkas desempenhou um papel determinante na evolução da música húngara do século XX.

O concerto termina com Dance Suite, do compositor britânico Norman Hallam, reconhecido tanto pelo seu talento como intérprete como pelo seu trabalho enquanto compositor e arranjador. Hallam estudou clarinete com Michael Saxton na Escola de Música de Birmingham (atual Conservatório de Birmingham) e composição com Allan Hawthorne-Baker, deixando um importante contributo para o repertório contemporâneo de música de câmara.

Os bilhetes custam 20 euros e estão à venda na recepção do REID´s Palace A Belmond Hotel.

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 – 1791], arr. David M. Carp - Abertura da “Flauta Mágica”

Claude Debussy [1862 - 1918] - arr. Gordon Davies - Petite Suite

Farkas Ferenc [1905 - 2000] - Early Hungarian Dances

Norman Hallam [1945 - 2025] - Dance Suite

MÚSICOS

Flauta . Pedro Camacho

Oboé . Andreia Castro (em substituição temporária da oboísta Louise Whipham)

Clarinete . José Barros

Fagote . Manuel Balbino

Trompa . Rúben Silva