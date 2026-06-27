‘Andebol a Caminhar’ deu os primeiros passos na Madeira

O Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo serviu esta manhã, de palco daquele que foi o primeiro evento dedicado ao Andebol a Caminhar (Walking Handball), numa iniciativa que reuniu cerca de três dezenas de participantes, entre antigos jogadores, técnicos e dirigentes, e que teve como objetivo claro: testar, em contexto real, o regulamento da modalidade e recolher contributos para a construção de orientações nacionais.

A iniciativa esteve a cargo da Associação de Andebol da Madeira que contou para além da preseça do presidente da associação Bernardo Vasconcelos com antigos jogadores da modalidade, entre eles atletas que no passado vestiram a camisola da selecção portuguesa por diversas ocasiões.

De forma generalizada, o feedback foi positivo, com participantes e técnicos a sublinharem o prazer pelo jogo, o convívio proporcionado e o ambiente inclusivo e motivador vivido ao longo do evento.