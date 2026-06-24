Reacendimento em Santo António mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal seguiram de urgência há pouco para o incêndio que ontem tinha sido apagado em Santo António, mas que terá reacendido com o amanhecer.

Com 3 viaturas e 10 bombeiros, o trabalho de tentar impedir novo alastrar do fogo começou agora pouco depois das 9h00, tendo o alerta sido dado pelas 8h51.

Refira-se que ontem, após ter sido dado como dominado, os bombeiros (o combate foi feito por três corporações) estiveram durante horas a fazer o rescaldo, trabalho esse que segundo o DIÁRIO apurou durou até de madrugada.