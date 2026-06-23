Simulacro mobiliza Bombeiros Sapadores no Funchal
Exercício de simulação de incêndio na Quinta do Leme
Final da manhã ficou marcada por um simulacro realizado pelo Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal no estabelecimento do Serviço Técnico de Educação Especial, na Quinta do Leme, no Funchal.
O exercício simulou um incêndio nas instalações, tendo mobilizado quatro viaturas e 13 operacionais.
A operação decorreu como treino de resposta a emergência e não causou feridos nem danos reais.
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