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Incêndio em mato no Lombo Cesteiro mobiliza helicóptero para a Ribeira Brava

Três corporações de bombeiros foram, igualmente, mobilizadas

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Um incêndio em mato no sítio do Lombo Cesteiro, na Ribeira Brava, mobiliza, neste momento, 24 operacionais, cinco viaturas e o helicóptero ao serviço da Protecção Civil regional. 

O alerta foi dado há cerca de meia hora, tendo os meios sido rapidamente mobilizados para o local, de modo a debelar as chamas que estão perto de uma estrutura de abastecimento de água. 

De acordo com fonte da Protecção Civil, além do helicóptero e respectiva tripulação, estão no teatro de operações os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e os Bombeiros Sapadores do Funchal. 

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também se encontra no local. 

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