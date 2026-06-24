Incêndio em mato no Lombo Cesteiro mobiliza helicóptero para a Ribeira Brava

Um incêndio em mato no sítio do Lombo Cesteiro, na Ribeira Brava, mobiliza, neste momento, 24 operacionais, cinco viaturas e o helicóptero ao serviço da Protecção Civil regional.

O alerta foi dado há cerca de meia hora, tendo os meios sido rapidamente mobilizados para o local, de modo a debelar as chamas que estão perto de uma estrutura de abastecimento de água.

De acordo com fonte da Protecção Civil, além do helicóptero e respectiva tripulação, estão no teatro de operações os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e os Bombeiros Sapadores do Funchal.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também se encontra no local.