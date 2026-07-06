CNF brilha no Campeonato de Escolas de Canoagem NP II

No passado dia 1 de Julho, a baía do Funchal encheu-se de energia e talento com a realização do Campeonato de Escolas de Canoagem NP II. A competição, desenhada especificamente para testar e promover os escalões de formação, contou com um percurso de 2km, onde as embarcações de SS1 e SUPC foram as grandes protagonistas.

O Clube Naval do Funchal fez-se representar por uma comitiva de 15 jovens canoistas, que conquistaram um total impressionante de 11 pódios, incluindo 7 vitórias nas respetivas categorias.

No escalão de Iniciados, destaque para Diana Fernandes, que venceu em SS1 Iniciado Feminino, e para Lorena Almeida, primeira classificada em SUPC Iniciado Feminino. Ainda neste escalão, Martim Jesus Rodrigues terminou em segundo lugar em SS1 Iniciado Masculino, posição também alcançada por Alice França em SS1 Iniciado Feminino. Martim Camacho fechou a prestação navalista nesta categoria com um 4º lugar em SS1 Iniciado Masculino, seguido de Pedro Rosário Mendes, no 9º posto da mesma prova.

No escalão de Infantis, o CNF somou dois triunfos, com Juan Freitas a vencer em SS1 Infantil Masculino e Ivan Yuzik a fazer o mesmo em SUPC Infantil Masculino. A completar o pódio em SS1 Infantil Masculino esteve Afonso Freitas Silva, em segundo lugar, e Sebastião Cruz, com a medalha de bronze. Ainda nesta categoria, David Mantero terminou em 4º lugar e Diogo Guerreiro em 7º, ambos em SS1 Infantil Masculino.

Já no escalão de Cadetes, o Clube Naval do Funchal esteve em grande plano, com três vitórias: Magno Severim em SS1 Cadete Masculino, Lara Gomes em SS1 Cadete Feminino e Charlotte Andrade em SUPC Cadete Feminino.

Com este conjunto de resultados, a comitiva navalista alcançou uma prestação muito positiva nesta etapa do campeonato, somando pontos importantes para as contas gerais da prova.