Queimada não autorizada mobiliza bombeiros nos Canhas

Uma queimada não autorizada mobilizou, na manhã deste sábado, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

O alerta foi dado pouco depois das 09h00 para um terreno privado, na zona do Lombo do Meio, nos Canhas, concelho da Ponta do Sol.

Para o terreno foi mobilizado um veículo ligeiro de combate a incêndios, com dois operacionais. À chegada, os bombeiros encontraram o fogo já extinto, não tendo sido necessária qualquer intervenção.