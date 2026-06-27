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Queimada não autorizada mobiliza bombeiros nos Canhas

Fogo estava extinto à chegada da equipa de socorro

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Uma queimada não autorizada mobilizou, na manhã deste sábado, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

O alerta foi dado pouco depois das 09h00 para um terreno privado, na zona do Lombo do Meio, nos Canhas, concelho da Ponta do Sol.

Para o terreno foi mobilizado um veículo ligeiro de combate a incêndios, com dois operacionais. À chegada, os bombeiros encontraram o fogo já extinto, não tendo sido necessária qualquer intervenção.

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