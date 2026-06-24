Bombeiros regressam à Rua do Favila devido a reacendimento em árvore

Os Bombeiros Sapadores do Funchal voltaram a ser mobilizados, na manhã desta quarta-feira, para a Rua do Favila, na sequência de um reacendimento no interior do plátano que tinha ardido durante a madrugada.

Para o local foram destacados 10 operacionais, apoiados por três viaturas, que procederam às operações de extinção e rescaldo, de forma a eliminar quaisquer focos de combustão ainda existentes no interior da árvore.

A intervenção durou cerca de 30 minutos, tendo a situação ficado resolvida sem registo de outras ocorrências.

Tal como noticiado, o primeiro alerta foi dado pelas 01h45, quando foi detectado um incêndio no interior do tronco da árvore, uma ocorrência que, devido às circunstâncias e à hora a que aconteceu, levantou suspeitas de fogo posto.