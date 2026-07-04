Fogo em caixote de lixo mobiliza bombeiros para hotel no Porto Santo
Um principio de incêndio num caixote de lixo e uma unidade hoteleira do Porto Santo, mobilizou há pouco os Bombeiros Voluntários locais.
O alerta foi dado depois das 20h30, tendo de imediato os BVPS mobilizado três meios e sete elementos, que despertaram a curiosidade na pacata cidade da ilha.
No local, no hotel Pestana Dunas, os bombeiros rapidamente resolveram o problema, tendo no local comparecido também a PSP.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo