Fogo em mato mobiliza bombeiros para São Gonçalo
Incêndio foi rapidamente controlado junto à Escola de São Gonçalo
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, cerca das 9h30 desta sexta-feira, para um fogo em mato na Rua do Lazareto, próximo da Escola de São Gonçalo, no Funchal.
A queimada foi rapidamente debelada graças à pronta intervenção da corporação, que mobilizou para o local um auto-tanque e quatro operacionais.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo