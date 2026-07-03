Fogo em mato mobiliza bombeiros para São Gonçalo

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, cerca das 9h30 desta sexta-feira, para um fogo em mato na Rua do Lazareto, próximo da Escola de São Gonçalo, no Funchal.

A queimada foi rapidamente debelada graças à pronta intervenção da corporação, que mobilizou para o local um auto-tanque e quatro operacionais.