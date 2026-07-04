Fotos ilustram mais um dia de operações na Venezuela após os sismos

Entrar hoje numa loja da Central Madeirense já não é apenas ir às compras. Entre os carrinhos de supermercado e as prateleiras abastecidas, multiplicam-se caixas de recolha, cartazes de apelo à solidariedade e funcionários que recebem roupa, produtos de higiene, material médico e equipamentos destinados às zonas mais afectadas pelo duplo sismo.