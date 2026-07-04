Fotos ilustram mais um dia de operações na Venezuela após os sismos
Veja as imagens registadas este sábado pelo jornalista do DIÁRIO Victor Hugo, enviado especial àquele país
Venezuela avança para “novo ciclo”
A cerimónia de imposição de medalhas às equipas internacionais de busca e salvamento, realizada no Estádio de La Guaira, marcou o reconhecimento da Venezuela aos operacionais estrangeiros que chegaram ao país nas primeiras horas da tragédia. Mas assinalou também o fim de um ciclo.
Aeroporto em obras
Esta manhã na reportagem que fizemos é já possível verificar as limpezas e arranjos no aeroporto principal de Venezuela muito afectado pelo duplo sismo registado no dia 24 de Julho.
“Pedi a Deus apenas mais um pouco de vida”
Há histórias que sobrevivem aos escombros na Venezuela. Não porque escapam ilesas, mas porque encontram força quando tudo o resto desaparece
Supermercados de empresários madeirenses na Venezuela transformam-se em centros de ajuda
Entrar hoje numa loja da Central Madeirense já não é apenas ir às compras. Entre os carrinhos de supermercado e as prateleiras abastecidas, multiplicam-se caixas de recolha, cartazes de apelo à solidariedade e funcionários que recebem roupa, produtos de higiene, material médico e equipamentos destinados às zonas mais afectadas pelo duplo sismo.
Grupo Camacho entrega dois camiões de ajuda humanitária à Cáritas Venezuela
O Grupo Camacho realizou este sábado uma importante doação de bens essenciais à Cáritas Venezuela, reforçando a resposta humanitária destinada às famílias mais afectadas pela tragédia provocada pelo duplo sismo que atingiu o país.
Portugueses chamados a resgatar desaparecido
Portugueses voltam a ser chamados para procurar sobreviventes em edifício onde outras equipas não conseguiram localizar sinais de vida
Comandante da missão portuguesa oferece camisola de Cristiano Ronaldo a sobrevivente resgatado dos escombros
Dias depois de ter sido retirado com vida dos escombros em La Guaira por elementos da missão portuguesa de busca e salvamento, Hernán Fernández recebeu este sábado uma visita especial no hospital. O comandante Hugo Santos entregou-lhe uma camisola de Cristiano Ronaldo, num gesto carregado de simbolismo que emocionou o sobrevivente e a equipa de resgate.