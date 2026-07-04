Grupo Camacho entrega dois camiões de ajuda humanitária à Cáritas Venezuela

O Grupo Camacho realizou este sábado uma importante doação de bens essenciais à Cáritas Venezuela, reforçando a resposta humanitária destinada às famílias mais afectadas pela tragédia provocada pelo duplo sismo que atingiu o país.

A entrega decorreu na sede da Conferência Episcopal Venezuelana, em Montalbán, Caracas, onde o presidente do Grupo Camacho, Felisberto Camacho, acompanhado pela sua equipa, formalizou a doação de dois camiões carregados com produtos de higiene e cuidados pessoais, bem como géneros alimentares destinados às populações em situação de maior vulnerabilidade.

A iniciativa insere-se no amplo movimento de solidariedade que tem mobilizado empresas, instituições e cidadãos em diferentes pontos da Venezuela, numa altura em que milhares de pessoas continuam dependentes da ajuda humanitária para fazer face às consequências da catástrofe.

Ao canalizar o apoio através da Cáritas Venezuela, uma das organizações que tem estado na linha da frente da assistência às comunidades afectadas, o Grupo Camacho pretende contribuir para que os bens cheguem rapidamente às famílias que mais necessitam.

Na ocasião, Felisberto Camacho reiterou o compromisso da empresa com o país, sublinhando que o Grupo Camacho continuará ao lado da Venezuela e do seu povo, reafirmando a disponibilidade para apoiar as comunidades sempre que estas enfrentem momentos de maior dificuldade.

A doação representa mais um gesto de responsabilidade social empresarial num contexto em que a solidariedade continua a ser um dos pilares da resposta à emergência humanitária que o país atravessa.