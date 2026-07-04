Madalena Fernandes soma segundo título internacional da época

Aos dez melhores lugares do ranking que apura as melhores jogadoras da época para a prestigiada competição de Monte Carlo, a madeirense Madalena Fernandes junta agora mais um troféu ao seu currículo. A jovem tenista conquistou, este sábado, o Apple Bowl, torneio Tennis Europe de Categoria 2, disputado no Real Club de Tenis de Avilés, em Espanha, voltando a fazer história.

Primeira cabeça de série da competição, Madalena Fernandes defrontou na final a espanhola Alice Miranda, segunda pré-designada, num encontro que ficou marcado pela capacidade de reacção da atleta madeirense. Após perder o primeiro set por 6-3, respondeu da melhor forma, vencendo o segundo parcial por 7-5, e no terceiro e decisivo set voltou a demonstrar toda a sua consistência, fechando o encontro com um triunfo por 6-4 e garantindo o título, conta a Associação de Ténis da Madeira.

Este é já o segundo título de singulares de Madalena Fernandes no circuito internacional Tennis Europe em 2026, depois da conquista do torneio realizado no Estoril, confirmando o excelente momento de forma da atleta madeirense e reforçando a sua posição na corrida para os Masters da Tennis Europe, acrescenta a ATMAD.

De resto, a conquista em Avilés surge no seguimento de uma semana de elevado nível competitivo, durante a qual Madalena Fernandes alcançou ainda a final da prova de pares femininos, terminando como vice-campeã ao lado da canadiana Catherine Racu, relembra.