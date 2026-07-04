Prata para Tomás Velosa nos nacionais de Sub-12

O melhor resultado de sempre da carreira de Tomás Velosa em Campeonatos Nacionais ficou selado este sábado, no Complexo de Ténis do Jamor, onde o jovem tenista madeirense alcançou o título de vice-campeão nacional de pares mistos, no âmbito do Campeonato Nacional de Sub-12.

Ao lado de Iara Milkovich, da Jaime Caldeira TA, Tomás Velosa chegou ao Court Central para discutir o título frente a Benedita Nabuco e Pedro Amendoeira, mas acabou por ceder por 7-5 e 6-1, encerrando assim uma participação de grande nível na prova, garante a ATMAD.

O primeiro parcial foi o mais renhido do encontro, com a dupla a somar uma vantagem de 4-0, mas viu os adversários reagirem e virar o resultado, fechando o set em 7-5. Já no segundo set, Benedita Nabuco e Pedro Amendoeira impuseram o seu ritmo e não deram hipótese, vencendo por 6-1 e sagrando-se campeões nacionais.

Ainda assim, o desfecho da final não retira brilho ao percurso de Tomás Velosa, que garante assim o seu melhor resultado de sempre em Campeonatos Nacionais, elogia a Associação de Ténis da Madeira. Actual número 8 do ranking nacional de Sub-12 e campeão regional do escalão, o tenista madeirense dá com este vice-campeonato mais um passo rumo a uma vaga nos Masters nacionais, prova que junta os melhores jogadores portugueses da época.