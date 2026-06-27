PCP manifesta solidariedade para com a Venezuela após sismos

O PCP manifestou solidariedade para com a República Bolivariana da Venezuela, ao povo venezuelano e a comunidade portuguesa residente, na sequência dos violentos sismos que atingiram a região.

Em comunicado, o PCP expressa "os seus votos de pesar por tão trágico acontecimento" e apresenta "as suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas."

O partido destaca ainda a rápida mobilização das autoridades e das equipas de socorro no apoio às populações afectadas, manifestando o desejo de que as consequências provocadas pelos sismos sejam ultrapassadas com a maior brevidade possível.