Piloto emociona passageiros antes da partida para a Venezuela

Antes da descolagem do voo da Copa Airlines com destino à Venezuela, o comandante da aeronave, o piloto venezuelano Alejandro Cabral, dirigiu uma mensagem emocionada aos passageiros, deixando palavras de esperança num momento em que o seu país enfrenta uma das maiores tragédias da sua história recente.

A intervenção, feita ainda antes do avião levantar voo, surpreendeu os passageiros e rapidamente criou um ambiente de silêncio e emoção a bordo.

O comandante começou por dirigir uma palavra às vítimas dos sismos e às famílias que perderam entes queridos, lembrando que, apesar da dor, “nunca estão sós”.

Reconhecendo que a Venezuela vive “um dos momentos mais difíceis” da sua história, manifestou a convicção de que o povo venezuelano encontrará forças para voltar a erguer o país.

“Quando existe esperança, o venezuelano une-se para reconstruir”, afirmou, agradecendo igualmente a solidariedade internacional e o apoio de todos aqueles que têm acompanhado a tragédia.

Na parte final da mensagem, deixou uma das frases que mais marcou os passageiros.

“Tenho a certeza de que a Venezuela se vai levantar, porque um país não se levanta sozinho. Levanta-se com a sua gente”, disse, acrescentando que acredita “num povo trabalhador, solidário e cheio de esperança”.

As palavras terminaram sob um prolongado aplauso dos passageiros, muitos deles venezuelanos de regresso a casa e outros que viajavam para reencontrar familiares ou participar nas operações de apoio às populações afectadas pelos sismos.

De referir que o DIÁRIO fez a viagem para a Venezuela a partir do Panamá.