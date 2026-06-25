ADN manifesta solidariedade para com a Venezuela após sismos devastadores

O Partido ADN – Alternativa Democrática Nacional na Madeira manifestou esta quinta-feira solidariedade para com o povo venezuelano na sequência dos fortes sismos que atingiram o país na quarta-feira, provocando vítimas mortais, centenas de feridos e o colapso de vários edifícios.

Num comunicado enviado à comunicação social, o coordenador regional do partido, Miguel Pita, expressa “toda a solidariedade e esperança para com o povo venezuelano” perante uma tragédia que, segundo as autoridades e os serviços de emergência, afectou várias regiões do país.

O ADN sublinha igualmente a preocupação com a comunidade luso-descendente residente na Venezuela, referindo que muitos emigrantes portugueses e seus familiares passaram as últimas horas a tentar obter informações sobre familiares e amigos nas zonas afectadas.

Segundo o comunicado, as falhas de energia eléctrica e das comunicações dificultaram os contactos com diversas localidades atingidas pelos sismos, aumentando a incerteza entre a diáspora portuguesa.

O partido recorda ainda a tragédia ocorrida em Dezembro de 1999 no estado de Vargas, actualmente La Guaira, uma catástrofe natural que causou milhares de vítimas e desalojados, manifestando a esperança de que as consequências dos actuais sismos não atinjam uma dimensão semelhante.

Na nota, Miguel Pita aproveita para deixar uma reflexão sobre as prioridades da comunidade internacional. "Quando tanto se fala em guerras pelo Mundo e financiamento de armamento para ceifar vidas humanas, o partido Humanista ADN lembra as palavras do pensador americano do século XIX Robert G. Ingersoll: 'Na natureza não existem recompensas, nem castigos. Existem consequências'", afirma.