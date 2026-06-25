CDS Madeira manifesta solidariedade com a Venezuela após sismos

O CDS Madeira manifestou esta quinta-feira a sua solidariedade para com o povo da Venezuela, na sequência dos fortes sismos que atingiram o país, deixando uma mensagem de apoio e esperança a todos os cidadãos venezuelanos.

Em nota divulgada esta manhã, o partido endereça "uma palavra de alento e de esperança" a todos os que vivem na Venezuela e também aos venezuelanos residentes no estrangeiro, numa altura marcada pelas consequências da tragédia.

O CDS afirma ainda que tudo fará, "no âmbito dos seus poderes e competências", para que a Madeira, Portugal e a União Europeia possam contribuir para apoiar a Venezuela, tanto na resposta à situação actual como no processo de reconstrução.

No comunicado, o partido expressa igualmente a sua solidariedade para com as vítimas e respectivas famílias.

"Os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas e com as suas famílias e estamos certos de que o resistente e lutador povo da Venezuela superará mais esta prova difícil da sua História", refere o CDS Madeira.