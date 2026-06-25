PS-Madeira apresenta voto de solidariedade após sismos na Venezuela

O Grupo Parlamentar do PS informou, esta quinta-feira, que deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de solidariedade com o povo da Venezuela e com a comunidade portuguesa e madeirense afectada pelos sismos que atingiram aquele país. Os abalos registados causaram muitas vítimas, danos materiais significativos e um sentimento de profunda angústia entre a população.

Paulo Cafôfo, líder parlamentar do PS, destacou os fortes laços históricos e afectivos que unem a Região e o país à Venezuela, justificando a necessidade de dar uma palavra especial de proximidade, atenção e apoio institucional à vasta comunidade ali residente.

“Neste momento difícil, importa afirmar que a Madeira está solidária com todos os que foram afectados por esta calamidade, em especial com a comunidade portuguesa e madeirense residente, bem como com as famílias que, na Região, vivem com preocupação e ansiedade a situação dos seus familiares e amigos”, afirma o deputado socialista.

O líder partidário sublinhou ainda a importância de os Governos de Portugal e da Madeira se manterem disponíveis para prestar a assistência necessária no âmbito da ajuda humanitária, protecção consular e acompanhamento às comunidades. Através desta iniciativa, o PS endereça também uma palavra de conforto a todos os afectados e saúda o trabalho das equipas de protecção civil, socorro e assistência médica envolvidas nas operações de emergência.