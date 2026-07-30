Funchal acelera ao ritmo da Superespecial

A contagem decrescente para a Superespecial do Rali da Madeira já se faz sentir na baixa do Funchal. A poucos minutos do arranque da classificativa que marca o início da edição de 2026 da prova, milhares de pessoas ocupam as bancadas e as ruas do centro da cidade, criando um ambiente de grande entusiasmo e expectativa.

Ver Galeria Fotos Hélder Santos e Rui Silva/ASPRESS

Desde o final da tarde que os adeptos começaram a chegar aos diferentes pontos do percurso, procurando garantir os melhores locais para assistir à passagem dos carros.

Famílias, grupos de amigos, turistas e muitos aficionados da modalidade convivem num ambiente de festa, marcado pelo som dos motores, pelas conversas sobre os favoritos e pela expectativa em torno dos primeiros quilómetros da competição. .

30 horas de emissão em 12 frequências Calheta, JM/FM, Porto Moniz, Praia, Santana, São Vicente e TSF voltam a levar Rali da Madeira a todo o mundo

O Rali da Madeira de 2026 volta a ter cobertura total em sete rádios privadas da Região que se unem para dar continuidade a um projecto iniciado em 2021, com o intuito de levar aos diversos auditórios que servem todas as emoções da mítica prova, quer na vertente competitiva, como na dimensão social.

Com o regresso desta prova desportiva chegam também os inevitáveis condicionamentos à circulação rodoviária. Até sábado, 1 de Agosto, dezenas de estradas estarão total ou parcialmente encerradas à medida que decorrem os reconhecimentos, o 'shakedown' e as várias provas especiais de classificação.

Para quem pretende acompanhar a prova ou simplesmente circular pela Região, o melhor conselho é planear antecipadamente as deslocações, consultar os horários dos cortes e privilegiar percursos alternativos sempre que possível.