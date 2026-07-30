Funchal acelera ao ritmo da Superespecial
Tradição volta a cumprir-se com forte afluência do público ao longo do percurso da prova espectáculo
A contagem decrescente para a Superespecial do Rali da Madeira já se faz sentir na baixa do Funchal. A poucos minutos do arranque da classificativa que marca o início da edição de 2026 da prova, milhares de pessoas ocupam as bancadas e as ruas do centro da cidade, criando um ambiente de grande entusiasmo e expectativa.
Desde o final da tarde que os adeptos começaram a chegar aos diferentes pontos do percurso, procurando garantir os melhores locais para assistir à passagem dos carros.
Famílias, grupos de amigos, turistas e muitos aficionados da modalidade convivem num ambiente de festa, marcado pelo som dos motores, pelas conversas sobre os favoritos e pela expectativa em torno dos primeiros quilómetros da competição. .
30 horas de emissão em 12 frequências
Calheta, JM/FM, Porto Moniz, Praia, Santana, São Vicente e TSF voltam a levar Rali da Madeira a todo o mundo
O Rali da Madeira de 2026 volta a ter cobertura total em sete rádios privadas da Região que se unem para dar continuidade a um projecto iniciado em 2021, com o intuito de levar aos diversos auditórios que servem todas as emoções da mítica prova, quer na vertente competitiva, como na dimensão social.
Rali obriga ao corte de dezenas de estradas até sábado
Conheça os principais condicionamentos e evite surpresas
Com o regresso desta prova desportiva chegam também os inevitáveis condicionamentos à circulação rodoviária. Até sábado, 1 de Agosto, dezenas de estradas estarão total ou parcialmente encerradas à medida que decorrem os reconhecimentos, o 'shakedown' e as várias provas especiais de classificação.
Para quem pretende acompanhar a prova ou simplesmente circular pela Região, o melhor conselho é planear antecipadamente as deslocações, consultar os horários dos cortes e privilegiar percursos alternativos sempre que possível.