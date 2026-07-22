Mais de 4.600 pessoas chegam ao Funchal a bordo do 'Ventura'
O Porto do Funchal recebe, esta quarta-feira, mais de 4.600 pessoas, que chegaram a bordo do Ventura.
O navio de cruzeiro, que navega com a bandeira da P&O Cruises, entrou na baía do Funchal pelas 7 horas e vai ficar na pontinha até às 16h30. Trata-se de uma escala de 10 horas, agenciada pela Blatas, que vai movimentar 3.451 passageiros e 1.181 tripulantes.
Com 18 anos de serviço, o 'Ventura' é um produto dos estaleiros italianos de Fincantieri, custando na altura cerca de 700 milhões de euros. Foi renovado no início deste ano, recebendo novos detalhes visuais nas áreas públicas e uma decoração mais moderna nas cabines.
Está a realizar um cruzeiro de duas semanas com início e fim em Southampton, Inglaterra. O Funchal é a primeira escala da viagem, seguindo depois para Canárias: Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria e Lanzarote. O itinerário contempla ainda paragens em Cádis (Espanha) e Lisboa, antes do regresso a Southampton.
Na pontinha, terá a companhia do veleiro Queen Nefertiti, agenciado pela Transinsular, e do mega-ita Bad Company Support (Blatas).