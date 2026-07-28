Nova Direita questiona custo de 13 milhões de euros para 85 camas em lar

A Nova Direita veio a público, esta terça-feira, criticar o investimento de 13 milhões de euros anunciado pelo Governo Regional para a criação de cerca de 85 camas em lares, o que representa um custo aproximado de 154.762 euros por cama.

Segundo Paulo Azevedo, coordenador do partido, o mesmo montante permitiria construir cerca de 180 habitações a custos controlados, ou 50 fracções de gama elevada, números que, para a Nova Direita, levantam "sérias dúvidas" sobre a gestão dos recursos públicos.

O partido nota ainda que a permanência média de um utente num lar ronda os 3 a 5 anos, o que torna o investimento por cama "difícil de justificar", apesar de reconhecer que as vagas serão sempre reocupadas, tornando a infraestrutura um investimento permanente financiado pelos contribuintes.

Face à crise habitacional que a Madeira atravessa e à vulnerabilidade de muitos idosos, a Nova Direita defende que o Governo Regional deveria redefinir prioridades e procurar soluções que sirvam mais cidadãos com maior eficiência.

"A Madeira precisa de rigor, transparência e prioridades bem definidas. Os madeirenses merecem saber como é gasto cada euro dos seus impostos", remata Paulo Azevedo.