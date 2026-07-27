30 horas de emissão em 12 frequências

O Rali da Madeira de 2026 volta a ter cobertura total em sete rádios privadas da Região que se unem para dar continuidade a um projecto iniciado em 2021, com o intuito de levar aos diversos auditórios que servem todas as emoções da mítica prova, quer na vertente competitiva, como na dimensão social.

A emissão em simultâneo ocorrerá em vários momentos distintos. Na quinta-feira, 30 de Julho, depois do Shakedown, há reportagem em directo a partir do pódio de partida que permitirá a emissão entre as 15h45 e as 18h, a que se segue um segundo espaço entre as 19h e as 22h com atenções centradas na especial que enche a Avenida do Mar e arredores.

Na sexta-feira, 31 de Julho, será dada cobertura total à prova entre as 8h45 e as 21h, enquanto no sábado, 1 de Agosto, as sete rádios estarão na estrada entre as 9h e as 20 horas.

As reportagens em directo, os passatempos, a imprevisibilidade, a interactividade e a interligação com as redes sociais das rádios serão características dominantes dos vários momentos de emissão conjunta. Frentes que mobilizam quase duas dezenas de profissionais e colaboradores numa emissão com cerca de 30 horas feita a partir do estúdio montado na Praça CR7, bem perto do parque de assistências.

A festa do Rali pode ser seguida de perto em doze frequências nas rádios Calheta (98.8 FM, 102.7 FM, 104.3 FM e 107.1 FM), JM/FM (88.8 FM), Porto Moniz (102.9 FM), Praia (91.6 FM), Santana (92.5 FM e 105.5 FM), São Vicente (89.2 FM e 99.2 FM) e TSF (100 FM), bem como através dos sites das respectivas rádios.