Portugal conquista segundo prémio do EuroDreams

O segundo prémio do sorteio do EuroDreams saiu esta segunda-feira, para Portugal.

De acordo com os resultados divulgados, a combinação vencedora do sorteio n.º 060/2026 do EuroDreams, composta pelos números 2, 4, 13, 16, 21 e 25 e pelo Número de Sonho 3, garantiu um prémio de 2.000 euros por mês durante cinco anos.

O primeiro prémio, que atribui 20 mil euros por mês durante 30 anos, não registou totalistas.

Já o terceiro prémio foi atribuído a 22 apostadores no nosso país, cabendo a cada um 425,91 euros.

O EuroDreams é um jogo europeu cujo prémio máximo consiste numa renda mensal paga ao longo de 30 anos.