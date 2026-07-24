16 novos recrutas dos Bombeiros Sapadores do Funchal em formação em Lisboa

O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Diogo Gomes Barreto, com o pelouro dos recursos humanos, entre outros, esteve, recentemente, em Lisboa, para visitar o grupo de recrutas do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, que se encontra em formação na Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O objectivo desta visita de trabalho foi, segundo nota enviada pela autarquia, enaltecer pessoalmente o "esforço, a dedicação e a resiliência que todos os recrutas têm demonstrado ao longo da formação" e reafirmar a "importância que o actual executivo camarário atribui às matérias da protecção civil e ao trabalho dos Bombeiros Sapadores, enquanto pilares essenciais da segurança da cidade."

“Estes jovens estão a formar-se para proteger a nossa cidade e a todos nós, funchalenses. É nosso dever, enquanto executivo municipal, estar ao lado deles neste percurso, reconhecer o mérito do seu desempenho e garantir-lhes todas as condições para que continuem a representar o Funchal com o mesmo profissionalismo e dedicação”, afirmou o vereador Diogo Gomes Barreto durante a visita.

"O executivo municipal reitera o compromisso de continuar a investir no reforço e na valorização do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, sublinhando que é através da qualificação destes profissionais que se garante uma resposta eficaz em situações de emergência, permitindo que a cidade e os seus habitantes possam viver com maior tranquilidade e segurança", refere a nota.

A formação dos recrutas na Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa prossegue nos próximos meses, sendo esperado o seu regresso à Madeira, no dia 22 de Setembro, para terminar a sua formação, na Madeira, e posteriormente reforçar os quadros do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal.