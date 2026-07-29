Homem interceptado pela PSP após alegada fuga da Casa de Saúde São João de Deus

Um indivíduo terá alegadamente abandonado, durante o dia de hoje, a Casa de Saúde São João de Deus, situação que motivou preocupação e levou ao accionamento da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Contactado pelo DIÁRIO, o Comando Regional da PSP da Madeira esclareceu, contudo, que a situação acabou por ser rapidamente resolvida. Segundo a autoridade, a PSP foi chamada devido a distúrbios registados nas imediações do Centro Comercial Olimpo, no Funchal.

"No momento da intervenção, o indivíduo foi interceptado junto do Parque de Santa Catarina, tendo sido verificado que existia já um mandado de condução para internamento, o qual foi cumprido", explicou o subintendente José Catanho ao DIÁRIO.

O homem foi posteriormente conduzido pelas autoridades para cumprimento do mandado de internamento, tendo ficado a situação regularizada.