Homem hospitalizado após exposição a gás tóxico na Rua Velha da Ajuda

Um homem foi hospitalizado, esta tarde, depois de ter ficado exposto a gás tóxicos libertado por uma substância química na Rua Velha da Ajuda, no Funchal.

Segundo informações recolhidas junto de fontes operacionais, a situação teve origem num foco de incêndio de um caixote do lixo, onde estaria depositado um produto químico. Ao aperceber-se das chamas, o homem terá tentado extinguir o fogo utilizando água, mas a reacção com a substância existente no interior do contentor, alegadamente fosfato de alumínio, acabou por provocar a libertação de gases tóxicos.

Apesar de ter sido assistido inicialmente por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal, o homem recusou ser levado para o hospital, referindo que iria deslocar-se pelos próprios meios. Porém, minutos depois, a ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal teve de regressar ao local, após a PSP ter alertado para um agravamento do estado do homem. O transporte para o hospital acabou então por ser realizado pela referida corporação.

A par disso, também foi mobilizada dois elementos, auxiliados por uma viatura, da equipa especializada em matérias perigosas dos Bombeiros Municipais de Machico.