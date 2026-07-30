Festa madeirense do Santíssimo Sacramento começa hoje em New Bedford

Hoje começa a maior festa portuguesa do Mundo, a conhecida festa madeirense do Santíssimo Sacramento que é organizada por madeirenses e seus descendentes e estendendo-se por quatro dias na cidade de New Bedford, no Estado de Massachusetts, Estados Unidos da América.

Este ano é um ano especial porque comemora-se a 110.ª edição desta festa, que começou com um cariz religioso, uma devoção ao Santíssimo Sacramento, celebração que acontece em todas as paróquias da Madeira e do Porto Santo, e que é organizada pelo Club Madeirense S.S. Sacramento.

Por ser uma dada dita “redonda” quem é o presidente das festas é o presidente do Club Madeirense do Santíssimo Sacramento, Timothy Rodrigues, normalmente quando não há estas datas especial, é nomeado um presidente é uma comissão de festeiros.

A abertura oficial da festa começa pelas 17 horas (fuso horário Americano) uma celebração religiosa e benção na Igreja da Imaculada Conceição, depois no recinto onde decorre a festa, no Madeira Field acontecerá um cerimónia do hastear das bandeiras onde marcaram presença as autoridades, a destacar o Mayor da cidade de New Bedford, Jon Mitchell, o consul de Portugal New Bedford, Tiago Sousa, o novo conselheiro das Comunidades madeirenses para Estados Unidos da América, Paulo Ferreira e a convidada de honra a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, entidade que este ano representa o Governo Regional da Madeita.

Também marcará presença autoridades do Estado de Massachusetts e entre outros convidados.

Esta noite actua no palco principal o novo grupo de Folclore do Club Madeirense do Santíssimo Sacramento e entre outras bandas e onde não faltaram as barracas de comes e bebes e muito vinho Madeira.