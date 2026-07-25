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Bombeiros resgatam gato ferido no Funchal

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Foto Shutterstock

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados esta manhã, pelas 11h30, para resgatar um gato que estava ferido na Rua do Ribeirinho de Baixo, no Funchal. 

A corporação mobilizou um veículo e dois elementos para o local. 

O animal, por apresentar uma ferida na boca e estar ofegante, foi transportado para uma clínica veterinária. 

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