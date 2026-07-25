Bombeiros resgatam gato ferido no Funchal
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados esta manhã, pelas 11h30, para resgatar um gato que estava ferido na Rua do Ribeirinho de Baixo, no Funchal.
A corporação mobilizou um veículo e dois elementos para o local.
O animal, por apresentar uma ferida na boca e estar ofegante, foi transportado para uma clínica veterinária.
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