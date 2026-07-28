Doze pessoas hospitalizadas após exposição a gás tóxico

Doze pessoas foram hospitalizadas, na tarde desta terça-feira, na sequência da exposição a gases tóxicos libertados por uma substância química, após um incêndio na casa do lixo de um prédio situado na Rua Velha da Ajuda, no Funchal.

Segundo noticiado anteriormente pelo DIÁRIO, um homem apercebeu-se do foco de incêndio e tentou apagá-lo com água. Contudo, a reacção com a substância química, alegadamente fosfato de alumínio, terá provocado a libertação de gases tóxicos, levando ao seu transporte para o hospital.

A ocorrência obrigou ainda à assistência médica de seis agentes da Polícia de Segurança Pública mobilizados para o local, bem como de cinco moradores do prédio.

Segundo o que foi possível apurar, estas pessoas vão ter de permanecer sob vigilância hospitalar durante, pelo menos, 8 horas no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No interior da casa do lixo encontravam-se quatro caixas da referida substância, que terão estado na origem da libertação dos gases.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Funchal e uma equipa especializada em matérias perigosas dos Bombeiros Municipais de Machico, que procedeu às operações de segurança.