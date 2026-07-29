Investigação da PSP culmina na apreensão de armas e equipamento militar no Funchal

Um homem de 57 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), no Funchal, no âmbito de uma investigação por suspeitas da prática do crime de detenção de arma proibida. A operação, realizada na segunda-feira, resultou na apreensão de um vasto conjunto de armas, munições, componentes de armamento e diverso material de natureza militar.

Em comunicado, o Comando Regional da PSP da Madeira informa que a investigação, dirigida pelo Ministério Público – DIAP do Funchal, decorria há cerca de dois anos e levou ao cumprimento de um mandado de busca domiciliária por parte da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial do Funchal.

Durante a operação, os agentes apreenderam um arco e nove flechas, uma arma de ar comprimido, uma arma artesanal com lâmina oculta e uma espingarda antiga. Foram ainda encontrados uma catana, duas adagas, duas facas e uma estrela de arremesso.

A lista de material apreendido inclui igualmente diversos carregadores, componentes e acessórios destinados à espingarda G3 FM, um carregador para arma de calibre 9 milímetros, um medidor de pólvora, um escovilhão para limpeza de armas e uma quantidade significativa de invólucros e componentes de munições de vários calibres, entre os quais 12.7x99 mm, 54TW, 40 mm, 90 mm e .22. A PSP apreendeu ainda uma fita de munições com os respectivos elos metálicos e um invólucro de grandes dimensões de calibre 90 milímetros.

Além do armamento, foram recolhidos diversos artigos de uso militar, como capacetes, cantis, bolsas, um saco de viagem, uma tenda militar, cinturão, porta-carregadores, porta-granadas, uma máscara NBQ (Nuclear, Biológico e Químico), um megafone militar antigo e outro equipamento do mesmo género. Entre o material apreendido encontrava-se ainda uma granada de gás já deflagrada.

O homem detido será presente durante o dia de hoje a primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as respectivas medidas de coação. Segundo a PSP, todo o material apreendido será agora sujeito a exames periciais, prosseguindo a investigação sob a direção do Ministério Público.