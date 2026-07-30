Diocese do Funchal anuncia nomeações sacerdotais para o ano 2026

O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, tornou públicas as nomeações pastorais para o ano pastoral 2026/2027, na sequência da auscultação do conselho episcopal, dos sacerdotes agora nomeados e de outros responsáveis pastorais.

Em nota publicada pela Diocese do Funchal, D. Nuno Brás refere que estas nomeações não esgotam as alterações previstas, adiantando que "a estas se hão-de seguir outras, consoante o permitir a disponibilidade de sacerdotes e de outros colaboradores diocesanos".

Confira a lista de todas as nomeações:

Abraão Maria Vieira de Marcos — Capelão do Mosteiro de Nossa Senhora da Piedade da Caldeira;

António Marcelino Ganança, SDB — Pároco in solidum de Fátima (Nossa Senhora de Fátima, Funchal) juntamente com o P. Manuel Ferreira Mendes, SDB, a pedido do seu superior;

Hugo Filipe Almada Gomes — Vice-chanceler da Cúria Diocesana, acumulando com as funções até agora desempenhadas de Pároco do Jardim do Mar (Nossa Senhora do Rosário), Paul do Mar (Santo Amaro) e Raposeira (Santo António de Lisboa)

João Diogo Silva Gonçalves — Prossegue os estudos de doutoramento na Faculdade de Teologia da UCP (Lisboa) e é por isso dispensado da Equipa do Seminário, de Assistente espiritual da ACEGE e de Assistente Espiritual da Pastoral Juvenil, mantendo o ministério de Pároco do Curral das Freiras.

João Duarte R. Pita de Andrade — dispensado do múnus de Chanceler da Cúria Diocesana e de Pároco de Santa Luzia (Funchal);

João Francisco Dias — Chanceler da Cúria Diocesana, acumulando com as funções até agora desempenhadas de Pároco de S. Pedro (Funchal)

José Pascoal de Freitas Gouveia — Pároco de S. Tiago (S. Tiago Menor, Jardim da Serra) e Garachico (Nossa Senhora do Bom Sucesso);

Manuel Ferreira Mendes, SDB — Pároco in solidum de Fátima (Nossa Senhora de Fátima, Funchal) juntamente com o P. António Marcelino Ganança, SDB, a pedido do seu superior;

Marcos Rafael Gonçalves Rebelo — Pároco de Santa Luzia (Funchal), Membro da Equipa Formadora do Seminário do Jasmineiro, continuando como colaborador na Paróquia da Sé;

Rui Daniel Fernandes da Silva — Pároco de Arco da Calheta (S. Brás), Madalena do Mar (Santa Maria Madalena) e Loreto (Nossa Senhora do Loreto).