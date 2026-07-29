Rali obriga ao corte de dezenas de estradas até sábado

O Rali da Madeira está de regresso e, com ele, chegam também os inevitáveis condicionamentos à circulação rodoviária. Entre esta quarta-feira, 29 de Julho, e sábado, 1 de Agosto, dezenas de estradas estarão total ou parcialmente encerradas à medida que decorrem os reconhecimentos, o 'shakedown' e as várias provas especiais de classificação.

Para quem pretende acompanhar a prova ou simplesmente circular pela Região, o melhor conselho é planear antecipadamente as deslocações, consultar os horários dos cortes e privilegiar percursos alternativos sempre que possível.

Quando começam os primeiros cortes?

Os primeiros condicionamentos acontecem já hoje, durante os reconhecimentos da superespecial do Funchal. Entre as 21 horas e as 23h45 , será encerrado o percurso entre a Rotunda Harvey Foster e a Estação do Teleférico, incluindo a Avenida do Mar e várias ruas envolventes da baixa da cidade.

Quinta-feira: Funchal e Machico

Na manhã desta quinta-feira realiza-se o Shakedown, em Água de Pena, com cortes entre as 7h00 e as 11h15 , abrangendo o Caminho do Lugarinho, Estrada dos Cardais e parte da ER224.

Ao final da tarde, o centro do Funchal volta a sofrer fortes condicionamentos devido à cerimónia de partida e à superespecial 'Cidade do Funchal'. Os cortes prolongam-se das 14 horas às 22h30, afectando a Avenida do Mar, Avenida Dr. Sá Carneiro, Avenida Calouste Gulbenkian e diversas ruas adjacentes.

Sexta-feira: dia de maior impacto na circulação

É o dia com maior número de provas especiais, concentrando encerramentos em vários concelhos da Madeira.

As estradas estarão encerradas no:

- Santo da Serra, entre as 7h15 e as 14h35 ;

- Palheiro Ferreiro – Meia Serra, entre as 8h00 e as 15h20 ;

- Santana, entre as 14h50 e as 20h50 ;

- Ribeiro Frio, entre as 16h05 e as 19h45 .

Um aspecto importante a ter em conta é que, na sexta-feira, não haverá qualquer abertura ao trânsito entre a primeira e a segunda passagem das classificativas realizadas no mesmo troço, pelo que as estradas permanecerão encerradas durante todo o período previsto.

Sábado: últimos cortes e Power Stage

No último dia da prova, os condicionamentos distribuem-se entre:

- Chão da Lagoa ( 8 h15-11h55 );

- Ponta do Sol ( 10h10-13h50 e 14h25-18h05 );

- Ponta do Pargo ( 11h05-14h45 e 15h20-19h00 );

- Lameiros, onde decorre também a Power Stage Coral da Madeira, entre as 12h05-15h45 e as 16h20-20h0 0.

Ao contrário da sexta-feira, está prevista uma abertura entre as duas passagens das classificativas disputadas no mesmo troço. No entanto, essa reabertura dependerá das condições de segurança, podendo ser cancelada por decisão da direcção da prova.

Atenção também ao estacionamento no Funchal

Além dos cortes de estrada, existem restrições de estacionamento e circulação na baixa do Funchal.

Entre as 18 horas de quarta-feira e as 21 horas de sábado, a Rua Carvalho Araújo e o Túnel da Pontinha ficam sujeitos a trânsito condicionado, mantendo-se apenas o acesso local e ao Porto do Funchal. No mesmo período, estará proibido estacionar na Avenida Dr. Sá Carneiro. Já a Avenida do Mar está com o estacionamento proibido já desde 14 horas desta quarta-feira até às 22h30 de quinta-feira .

Como evitar transtornos?

Quem necessita de se deslocar durante os dias do rali deverá sair com maior antecedência, evitar circular nas zonas abrangidas pelas provas especiais e acompanhar as indicações das autoridades e da organização.

Para os residentes nas áreas afectadas, é aconselhável retirar antecipadamente as viaturas das zonas onde o estacionamento será proibido e confirmar os horários específicos dos encerramentos antes de iniciar qualquer viagem.

Apesar dos inevitáveis constrangimentos, os cortes de trânsito são uma componente essencial para garantir a segurança de pilotos, equipas, espectadores e restantes utilizadores da via durante uma das maiores provas desportivas da Madeira.