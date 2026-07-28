Videovigilância mostra deputado Francisco Gomes do Chega a entrar às 7 horas da manhã no gabinete de Ventura

Há imagens de videovigilância do Parlamento que mostram o deputado do Chega Francisco Gomes a entrar na Assembleia da República pelas 7 horas da manhã. Fontes da investigação dizem à SIC que o gabinete de Ventura ficou aberto durante a noite.

Ventura diz que desapareceram do seu gabinete documentos relacionados com MAI e PM O líder do Chega, André Ventura, indicou hoje que desapareceram no seu gabinete documentos relacionados com o primeiro-ministro e com a comissão de inquérito aos mandatos de Luís Neves como diretor da Polícia Judiciária que o partido pretende criar.

Ao que a SIC apurou, o deputado madeirense do Chega chegou pouco depois das empregadas de limpeza. Questionado pela investigação, o deputado justificou a entrada no gabinete de Ventura com a gravação de um vídeo para o TikTok. A SIC sabe que foi uma das empregadas que comunicou à segurança o que tinha acontecido no gabinete.

Deputados de outros partidos ouvidos pela SIC levantam dúvidas. Porque terá ido tão cedo ao Parlamento quando não há trabalhos, o Parlamento está fechado para férias. E porque terá ido este deputado directamente para o gabinete de André Ventura, presidente do partido?

Os deputados desconfiam também de outra das alegações de Ventura. Se no gabinete havia documentos importantes para a comissão de inquérito, como alegou Ventura, porque é que o gabinete ficou aberto.

Ao que a SIC apurou, André Ventura terá saído do Parlamento ontem por volta das 19 horas.

A SIC sabe que as forças de segurança do Parlamento fazem rondas todas as noites pelos gabinetes para confirmar se estão fechados e pelo corredores, e pelo que se sabe não ouviram nem perceberam qualquer distúrbio vindo do gabinete do líder do Chega.

A SIC sabe também que apesar de Ventura ter dito aos jornalistas que havia uma pen no gabinete com informações relevantes para a comissão de inquérito que desapareceu, não deu essa mesma informação à Polícia Judiciária.